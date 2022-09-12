Чим Путін відповість на ганебну поразку на фронті: головні сценарії розвитку війни

Президент Росії Володимир Путін помстився Україні за втечу окупаційних військ з території Харківської області ракетним ударом по електростанціях. Українська влада розцінила дії РФ як "акт відчаю", а військові експерти і аналітики називають кілька сценаріїв дій Кремля після болючої поразки на Харківщині.

Військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН висловив переконання, що "жорсткої відповіді вже, напевно, не буде з боку Російської Федерації".

"Поясню чому. Питання про застосування ядерного озброєння на сьогоднішній день, дякувати Богу, не стоїть. Весь цивілізований світ, не останні країни, дали сигнал Росії - навіть не думай вдатися до спроб застосування зброї масового ураження, не кажучи вже про ядерну. А в іншому Росія вже себе вичерпала", - переконаний він.

Жданов зазначив, що окупанти "сьогодні не можуть завдати навіть масованого ракетного удару".

"Згадайте, коли по території України летіло по 70 з гаком ракет одночасно з трьох сторін - Російської Федерації, Білорусі та акваторії Каспійського або Чорного моря, з кораблів. А сьогодні Росія у цьому плані здулася. Кинути війська та піти на прорив нашої оборони? Це закінчилося у червні місяці. Останній успіх російських військ був – просування на 10 кілометрів за 35 діб у липні на Бахмутському напрямку. Я думаю, що Росія тепер утреться", - вважає військовий експерт.

На його думку, "потяг пішов, Російська Федерація військову відповідь сьогодні дати нам не може".

Російський політик Марк Фейгін нагадав, що в Кремлі пояснили свою втечу "перегрупуванням військ", і не виключив, що тепер армія РФ спробує показати просування на Донбасі.

"Прийнято концепцію, її вже оголосив Конашенков (речник міноборони РФ - ред.) – "ми так і хотіли". Ми хотіли вивести сили, що знаходилися на Харківщині, на Донбас. Це може на якомусь проміжку працювати, якщо вони займуть Бахмут, Краматорськ і скажуть – ось бачите, ми перекинули сили. А яка там перспектива? Я не впевнений, що у них є можливості зараз досягти якогось значного військового успіху. Тим більше, що моральна атмосфера зараз дуже погана у військах, бо ні на кого поразки не діють добре", - зазначив Фейгін.

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко бачить три варіанти того, як окупанти можуть відреагувати на свій провал.

Згідно з першим варіантом, росіяни почнуть "відмазуватися" і говорити маячню, що відступ з Харківщини – це "тактичний маневр", "хитрий хід", а вони готують в інших точках ударні угруповання. Крім того, окупанти однозначно посилять ракетні обстріли території України.

"У цей час залишки військ, які хоча б на щось спроможні на Сході та Півдні, вони переведуть в глуху ешелоновану оборону. Це, якщо їм взагалі це вийде зробити, бо може не вийти. Також вони спробують нашкребти хоча б якісь резерви в Росії, щоб далі перекидати їх", – пояснив експерт.

На думку Мусієнка, другий варіант полягає в тому, що окрім посилення ракетних ударів та спроби "назбирати резерви", Путін та його поплічники можуть знову почати погрожувати тактичними ядерними ударами.

Третій сценарій, як вважає експерт, найменш ймовірний - Росія може визнати реальну ситуацію та ухвалити рішення про відступ.

У Путіна намагалися залишити українців без світла

11 вересня Росія вдарила ракетами по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Без світла залишились частини Харківської, Сумської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єктів інфраструктури. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією. Зеленський додав, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не такі страшні і смертельні, як російські "дружба і братерство".

В Міністерстві закордонних справ України назвали ракетний удар "актом відчаю" після величезних втрат і відступу Росії на сході України.

"Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - зазначили в МЗС.

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