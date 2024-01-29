Чим РФ відбиває атаки морських дронів у Криму – партизани знайшли техніку (фото)

У тимчасово окупованому Севастополі війська РФ використовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів.

Про це повідомляє рух "Атеш" у Telegram.

За інформацією партизанів, окупанти намагаються використовувати реактивну систему залпового вогню "Град" з метою знищення морських дронів, які використовуються Україною для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Як показує практика, така тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки. Раніше наші агенти зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані. Періодично спостерігається переміщення суден у бухтах та вихід катерів берегової охорони на патрулювання. Ми ведемо активне спостереження за та продовжуємо передавати зібрану інформацію СОУ для якнайшвидшого та повного витіснення окупантів з Чорного моря та Криму", - додали в "Атеш".

Переміщення суден РФ у бухтах Севастополя

Переміщення суден РФ у бухтах Севастополя

Переміщення суден РФ у бухтах Севастополя

Переміщення суден РФ у бухтах Севастополя

Нагадаємо, партизани розвідали обстановку в Джанкої (фото).

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