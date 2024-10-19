Чим Shahed-101 відрізняється від звичайного безпілотника: авіаційний експерт пояснив

Shahed-101 – це не є якимось унікальним виробом, він існував і раніше. Ключовим завданням росіян було створити максимально дешевий виріб, який матиме велику дальність польоту, але водночас він поступатиметься або аеродинамічними характеристиками, або матиме зменшену бойову частину. Тобто це можливість виготовляти такі вироби, незалежно від умов виробництва.

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі КИЇВ24, відповідаючи на запитання, чим Shahed-101 відрізняється від звичайного безпілотника.

"Якщо говорити про появу таких засобів, то ми бачимо, що раніше такі засоби не виявлялися. Тож виявлення таких засобів може свідчити про те, що або Росія почала експериментувати з цим виробом, отримавши певні документи на його виготовлення від самого Ірану, або, можливо, навіть отримала невелику кількість комплектів від Ірану для того, щоб протестувати цей виріб у бойових умовах і далі приймати рішення або про закупівлю певної партії цих виробів, або про виробництво їх на території самої Російської Федерації", – каже він.

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Крім того, для наочності авіаксперт порівняв безпілотники "Ланцет" та Shahed-101.

"Друга важлива складова, за цими характеристиками, напевно, не дуже коректно порівнювати цей виріб з "Ланцетом" (російський баражуючий дрон – ред.), бо якщо його порівнювати з "Ланцетом", то ми маємо розуміти, що там дещо потужніша бойова частина, крім того, вони мали розвиток цього виробу, і мають там декілька типів бойових частин, в тому числі з проникною, яка призначена для проходження засобів пасивного захисту від безпілотників. Якщо порівнювати це ("Ланцет" – ред.), відповідно, з Shahed-101, то він за своїми характеристиками більше нагадує собою фактично таку наступну ітерацію розвитку або FPV-дронів, або таких ударних безпілотників", – підсумував Богдан Долінце.

Нагадаємо, у Мережі показали збитий над Україною ворожий “Шахед” чорного кольору.

Наприкінці минулого 2023 року російська окупаційна армія почала атакувати Україну безпілотниками Shahed чорного кольору.

Як Повітряні сили збивають Shahed у небі над Україною

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