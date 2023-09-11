Чим "шахеди" російського виробництва відрізняються від іранських: пояснення Гуменюк

Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів "шахед" власного виробництва для ударів по українських містах.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Росія не може виробляти повноцінні вироби високої технології. Але, намагаючись збирати по світу своїх поплічників і тих, хто намагається її підтримувати, в тому числі отримуючи повітряні борти з Тегерану, де прибувають не тільки готові "шахеди", а й частково запчастини до них, що вони можуть використовувати у власному виробництві. Вони не можуть повноцінно відтворити те, що вже виготовлено, намагаються модифікувати.

Але, за нашими спостереженнями, поки не дуже вдало. Такі "шахеди", що виготовлені в Росії, як кажуть наші хлопці, більш мляві. Можливо, їм не вистачає потужності, не дуже відповідна швидкість. Можливо, навіть не докладають боєзапасу туди, щоб був легше. Поки що вивчаємо, але це загальне враження і спостереження мобільно-вогневих груп, які по них працювали," - сказала вона.

Нагадаємо, Росія почала використовувати ударні безпілотники власного виробництва на основі іранської розробки Shahed. Власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніше постачання ударних дронів до власних військ.

Американське видання The Washington Post отримало внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "шахедів".

Варто зазначити, після виходу Росії із зернової угоди окупаційні війська активно використовують "шахеди" для атак на портову інфраструктуру України.

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