“Чим швидше, тим краще”: Путін вимагає прямих переговорів Києва з ватажками "ЛНР" та "ДНР"

“Чим швидше, тим краще”: Путін вимагає прямих переговорів Києва з ватажками "ЛНР" та "ДНР"

Російський президент прокоментував загострення на Донбасі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що для деескалації на сході України потрібні прямі переговори зі “представниками Донбасу”.

Таку заяву президент Росії Володимир Путін зробив на пресконференції після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Коментуючи загострення на Донбасі, яке було спровоковане обстрілами з боку проросійських бойовиків, російський президент запропонував свій варіант виходу з кризи.

"Все, що потрібно зробити Києву, - це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу та узгодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту. І чим раніше це відбудеться, тим краще", - наголосив Путін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не бачить підстав окремо обговорювати гарантії безпеки України, як це пропонує президент України Володимир Зеленський.

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