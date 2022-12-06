Чим Україна атакувала російські військові аеродроми: експерт розкрив подробиці

Збройні сили України могли використовувати для ударів по російських військових аеродромах Дягілєво та Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, безпілотники Ту-141 радянських часів.

Про це розповів військовий експерт Михайло Притула в ефірі телеканалу "Freeдjм".

"У нас були ці безпілотники, залишалися в Україні понад 100 штук Ту-141 виробництва Харкова. Це розвідувальний безпілотник, який призначений для подолання на надзвуку лінії фронту. Далі він летить із крейсерською швидкістю понад 1000 км і повертається назад. Ці безпілотники у нас були і є, і нікуди не поділися. Все зроблено в Україні — двигуни "Мотор Січ", сам безпілотник зроблено у Харкові", — зазначив експерт.

За його словами, ці безпілотники випускалися на території України ще в 70-ті роки.

"Є планер Ту-141, є двигун Ту-141. Звичайно, туди можна вставити сучасну авіоніку, він полетить куди треба і виконуватиме завдання", — пояснив Притула.

Як пояснив військовий експерт, ЗСУ могли використовувати Ту-141 — для цього потрібно було поставити більш сучасні засоби навігації, які б дозволяли тримати зв'язок із цим безпілотником на всьому маршруті, щоб було завдано точнішого удару.

"Беспілотник Ту-141 і Ту-143 — це порівняно невеликі моноплани, один довжиною 6 м, інший 13 м. Вони летять на великі відстані, там турбореактивний двигун стоїть. Там стояла апартура, яка дозволяла записувати на фото та відеоплівку розташування військ. У сучасній війні плівку ніхто використовувати не буде. Мабуть, це все потрібно було викинути, поставити туди іншу апаратуру, боєкомплект як мінімум", — розповів він.

На запитання, як українські дрони могли подолати російську ППО, Притула відповів:

"Путін усі ППО стягнув в Україну для того, щоб ракетами С300 стріляти по мирних громадянах. Він цю ППО послабив і вважав, що туди ніхто не полетить. Напевно, щось полетіло".

Проте експерт не виключив і інших версій вибухів на російських летовищах:

"Може, вони там курили, може, іранські дрони повернулися туди, куди їх запускали. А може той, хто програмує ці дрони, ввів інші координати — помилився".

Вранці понеділка, 5 грудня, на аеродромах біля Рязані (Дягілєво) та Саратовської області (Енгельс) пролунали вибухи. Стало відомо, що на авіабазі Енгельса були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, пошкодження отримав літак Ту-95.

У міноборони Росії визнали інцидент і повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки і загинули 4 російські окупанти. Удари нібито були завдані "реактивними радянськими безпілотниками".

6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа внаслідок атаки безпілотника, спалахнув нафтонакопичувач.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що Україна не може підтвердити чи спростувати причетність до вибухів. Втім, за його словами, інциденти на російському аеродромі в Енгельсі, звідки росіяни бомбардують Україну, це хороша новина.

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