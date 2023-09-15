Чим Україна могла атакувати ворожий ЗРК С-400 в Євпаторії: оцінка аналітиків

Після атаки у Євпаторії був знайдений дрон літакового типу із бойовою частиною.

Під час успішного знищення в районі Євпаторії російського ЗРК С-400 14 вересня могли бути використані спеціальні протирадіолокаційні дрони-камікадзе.

Таку оцінку дали аналітики видання Defense Express.

Зазначається, що про застосування Україною саме протирадіолокаційних дронів-камікадзе свідчить заява від джерела в СБУ щодо методу атаки, яку опублікувала "Українська правда". Співрозмовник видання у спецслужбі сказав, що спершу дрони вивели з ладу ворожі РЛС, а потім дві випущені крилаті ракети "Нептун" знищили комплекс С-400.

Для атаки по Євпаторії були застосовані далекобійні дрони-камікадзе

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Ключовою аналітики назвали інформацію про порядок атаки: спершу були застосовані дрони для ураження радарів, а потім ракети. Окрім того, після атаки у Євпаторії був знайдений дрон літакового типу із бойовою частиною, і це прямо свідчить про застосування далекобійних дронів-камікадзе.

"Комбінований послідовний удар та вибір цілей для кожного засобу окремо, можливо, говорить про їх спеціалізацію. А доволі цікавим поясненням цього є використання дронів-камікадзе, які можуть самостійно наводитись на випромінення радіолокаційної станції", – йдеться в матеріалі Defense Express.

Знайдений у Євпаторії дрон літакового типу із бойовою частиною / Скриншот

Схожі дрони – ефективний і дешевий засіб для ураження РЛС

Там додали, що таке рішення – не ноу-хау і навели приклад баражувального боєприпасу Harpy від Israel Aerospace Industries, який був створений ще 1989 року. Harpy призначений саме для ураження РЛС противника та використовує для цього пасивну радіолокаційну головку самонаведення.

Аналітики назвали Harpy доволі ефективним та відносно дешевим засобом ураження РЛС. Це не супер-зброя, але враховуючи вартість таких дронів, – це цілком виправдане рішення, бо дозволяє активно уражати засоби ППО ворога на значних відстанях без використання авіації.

Баражувальний боєприпас Harpy від Israel Aerospace Industries / Скриншот

"І якщо враховувати оприлюднену інформацію з анонімного джерела у СБУ, українські бійці вже мають саме такі можливості", – резюмували експерти.

Нагадаємо, вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії пролунали вибухи, а згодом у ЗСУ повідомили, що завдали удару по місцю розташування російських комплексів земля-повітря поблизу міста.

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