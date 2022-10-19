Чим Україна може збивати іранські дрони-камікадзе під час масованих атак РФ: Жданов дав відповідь

Російські окупанти, які запускають по території України іранські дрони, хочуть повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру.

Про це в ефірі “Лучшего радіо” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, за минулу добу росіяни випустили по території України 46 дронів, з яким українські сили ППО збили 38.

“Ми витратили як мінімум 38 ракет для того, щоб збити ці дрони-камікадзе. Україні потрібно залучати зенітні засоби: артилерію та кулемети. На фронті окупанти не використовують ці дрони. Наразі вони всі летять по території України для того, щоб “покласти” нашу енергосистему. Путін готує для себе переговорну позицію. Йому потрібно препинення вогню - і він намагається його досягти всими силами”, - пояснив Олег Жданов.

Також він додав, що мобілізація в Росії успіху не дала, оскільки вони несуть значні втрати.

Нагадаємо, що росіяни сім годин обстрілювали Оріхів на Запоріжжі.

Читайте також: