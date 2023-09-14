Чим важливе повернення "вишок Бойка": Гуменюк пояснила

Завдяки поверненню "вишок Бойка" під контроль України російські військові втратили можливості спостерігати за надводною обстановкою.

Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми позбавили російських окупантів можливостей спостерігати за надводною обстановкою, викривати її, позбавили їх апаратури стеження, можливості не тільки бачити, а й направляти і розгортати іншу технічну базу", – пояснила речниця захисників півдня України.

Гуменюк зазначила, що повернення "вишок Бойка" – це ще й потужний морально-психологічний сигнал, який підкреслює просування українських військ навіть по воді.

Яка користь від повернення "вишок Бойка"

Як пояснив раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повернення "вишок Бойка" важливе для безпеки Одеської області та матиме вплив на хід війни. Адже бійці ГУР демонтували обладнання там, яке ворог використовував для відстежування надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зухвала операція ГУР! "Вишки Бойка" вперше від 2015 року під контролем України!

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