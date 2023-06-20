Чим важливе звільнення П'ятихаток на Запоріжжі для контрнаступу: пояснення експерта

За словами експерта, успіх цієї операції вимірюється не в кількості звільнених населених пунктів, а в масштабах ураження військ окупантів.

Звільнення українськими військами села П’ятихатки у Запорізькій області створює передумови для подальшого контрнаступу, зокрема – у сторону окупованого райцентру Василівка.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський, передає FREEДОМ.

"Це досить важливий напрямок, який дає змогу нам просуватися далі в бік Василівки, тобто очищати нашу територію. І самі розумієте, очищаючи противника від берега Дніпра, ми просуваємося до Енергодара", – сказав Грабський.

Також він зауважив, що деокупація лівого берега Дніпра у Запорізькій області мінімізує можливості противника завдавати артилерійських ударів по суміжній території, зокрема по Нікополю Дніпропетровської області, який розташований майже навпроти Енергодара з іншого берега.

Окуповані Василівка та Енергодар на карті / Фото: Deepstatemap

Також читайте Окупанти знову вдарили по Нікопольщині з артилерії – є руйнування та постраждалі

"Ви пам’ятаєте, як від обстрілів страждав Нікопольський район. Тому напрямок на П’ятихатки й далі на Василівку є досить важливим для нашого подальшого просування", – наголосив експерт.

Що стосується загального перебігу контрнаступу, то напрямок на Енергодар Грабський називає другорядним, попри всю важливість Запорізької АЕС.

"Для нас критично важливим є просунутися в бік і вийти на узбережжя Азовського моря, для того, щоб розрізати сухопутний коридор та фактично закрити російські війська, які не встигнуть евакуюватися з Криму, в пастці з наступним їх знищенням і звільненням Криму. Тому такі удари, як на П’ятихатки, в районі Великої Новосілки, в районі Оріхового, мають на меті створити передумови для подальших наступальних дій", – сказав Грабський.

Експерт погоджується з тезою, що успіх цієї операції вимірюється не в кілометрах і кількості звільнених населених пунктів, а в масштабах ураження військ окупантів, аби змусити їх відступати або капітулювати.

За його словами, росіяни намагаються зупинити український наступ, використовуючи будь-які засоби, і зазнають великих втрат, зокрема дороговартісних зразків техніки.

"Ця статистика втрат свідчить про досить відчайдушне становище російської армії, коли не дивлячись на недоцільність або не дивлячись на критичну небезпеку використання, вони все одно кидають у бій техніку такого виду, зазнаючи при цьому втрат", – підсумував Грабський.

Нагадаємо, що 18 червня так звані "воєнкори" окупантів влаштували істерику, що ЗСУ відбили П'ятихатки на Запоріжжі. Наступного дня Міноборони України підтвердило звільнення П'ятихаток і ще 7 населених пунктів на півдні.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади показали на відео, як відбувалося звільнення села.