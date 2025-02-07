На Курщині поновилися штурми за участі солдатів КНДР: головне зі звернення Зеленського

На фронті у Курській області знову з'явились військові КНДР. Ворог відновив штурми, але втратив значну кількість живої сили.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 7 лютого.

Президент підкреслив, що Міноборони збільшує не тільки кількість підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що набувають реалізації.

"Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватись", – наголосив гарант.

Він також повідомив, що на Курщині ворог знову намагався штурмувати українські позиції за участі солдатів КНДР.

"Російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі", – сказав Зеленський.

За його словами Курська операція відтягнула з інших напрямків фронту, з української території 60 тисяч російських військових. Якби не Курщина, ці 60 тисяч долучились би до окупантів під Покровськом та на інших найгарячіших ділянках фронту.

Володимир Зеленський також підкреслив величезне значення безпілотників у сучасній війні.

"Дрони – технологічна основа сучасної війни. Україна має бути в цій сфері лідером. І так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем, вони з найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми", – повідомив він.

Президент наголосив, що держава не жалітиме ресурсів на розробку та виробництво дронів.

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