Чим відповість Путін на удар по Кримському мосту: прогноз політологині

Політологиня та дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин заявила, що підрив Кримського мосту є величезним ляпасом президенту РФ Володимиру Путіну. Втім, застосування ядерної зброї для помсти не дасть російському диктатору значних військових переваг.

Про це пише 24 канал.

"Західна розвідка дуже пильно відстежує ці так звані "об'єкти С" – центральні склади ядерної зброї. Їх є близько 12, один з них перебуває досить близько до українського кордону – біля Бєлгорода", – зазначила вона.

За її словами, це був би політичний крок російського президента, проте він не зламав би спроможність України чинити опір загарбникам.

Буджерин зазначила, якщо Путін дійсно наважився б на цей крок, то пильнувати необхідно саме склади з тактичною ядерною зброєю, оскільки її він дійсно міг би використати. Однак застосування нестратегічного ядерного озброєння потребує часу, адже його ще треба доставити до військових частин звідки наноситиметься удар.

Нагадаємо, вранці суботи, 8 жовтня, у результаті вибуху було знищено дві секції Кримського мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією. Цим вибухом було порушено найважливішу лінію постачання озброєння для російських військ, які воюють на півдні України, і завдано додаткового удару Кремлю, який і так зазнає постійних втрат на фронті.

За даними російської влади, внаслідок вибуху та пожежі частина дорожнього полотна на мосту через Керченську протоку впала в море, і загинуло щонайменше троє людей. Російська влада повідомляла про займання 7 цистерн із паливом із залізничного складу.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, зазначив у своєму нічному зверненні, що субота "була хорошим і переважно сонячним днем" на території України. "На жаль, у Криму було хмарно", - сказав він.

Тим часом, на думку військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та військового льотчика-інструктора Романа Світана, після вибуху на Кримському мосту війська РФ виходитимуть з території півострова. За його словами, учорашня "бавовна" суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ.

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