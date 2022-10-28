Чим загрожує підрив дамби Каховської ГЕС: міністр захисту довкілля заявив про лихо для всього світу

Зокрема, будуть затоплені Херсон та інші міста, а в Криму люди просто втратять доступ до питної води.

Підрив дамби Каховської ГЕС означатиме дуже масштабне екологічне лихо, наслідки якого точно відчує вся Європа та світ.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Підрив дамби означатиме дуже масштабне екологічне лихо. Його наслідки точно відчує увесь світ і вся Європа. Яка конкретна шкода буде нанесена довкіллю – важко спрогнозувати, усе буде залежати від масштабів руйнувань, що саме буде зруйновано, які частини гідроспоруди і так далі", – сказав міністр.

"По-перше, підрив дамби точно спричинить підтоплення території міста Херсон, Голої Пристані та Нової Каховки, які розташовані в долині річки Дніпро. Наскільки руйнівною буде паводкова хвиля – все залежатиме від конкретних умов можливої, потенційної надзвичайної ситуації", – повідомив Стрілець.

Він також попередив про забруднення водойм сміттям та хімікатами.

"По-друге, ми повинні пам’ятати про можливе забруднення сміттям та різними хімічними речовинами води, яка буде переміщена у Дніпровсько-Бузький лиман, а потім відповідно в Чорне море. З Чорного моря вода точно з забруднюючими речовинами може потрапити у Середземне море і про наслідки ми можемо тільки робити якісь моделювання та прогнози", – розповів очільник Міндовкілля.

Він також повідомив, що значна шкода буде завдана унікальному водно-болотному угіддю міжнародного значення, який називається "Дельта річки Дніпро", а також Національному природному парку "Нижньодніпровський".

"Саме тут від Каховської ГЕС до Дніпровсько-Бузького лиману Дніпро зберіг свій природний стан. Тут збереглися рідкісні угруповання заплавних лісів, болот, лук, значна кількість видів тварин та рослин, які включені до світового червоного списку Міжнародного союзу охорони природи", – пояснив урядовець.

Він звернув увагу на те, що парк "Нижньодніпровський" на сьогодні перебуває в окупації і влада втратила зв’язок з адміністрацією та дирекцією у зв’язку з пошкодженням електромереж. Тож наразі залишається лише здогадуватися, у якому стані перебуває парк.

"Але ми не хочемо його повністю втратити, бо це важлива частинка екосистеми нашої країни", – наголосив Стрілець.

"Найголовніше – якщо росіяни дійсно зроблять такі дії, то вони можуть залишити увесь Кримський півострів без дніпровської води, оскільки зниження рівня води у водосховищі просто унеможливить подачу води через Північнокримський канал до півострова. І взагалі планування такої операції з їхнього боку свідчить про ставлення Росії до тих людей, які залишилися жити в окупованому Криму. Вони просто не зважають на те, що люди можуть просто залишитися без питної води", – резюмував міністр.

Загроза підриву Каховської ГЕС

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Каховська ГЕС на сьогодні замінована росіянами частково для часткового руйнування. За такого сценарію можливе справді велике екологічне лихо, а також це сповільнить просування ЗСУ, проте ненадовго.

Згодом у розцідці поінформували, що окупанти навряд чи зараз підірвуть Каховську ГЕС, адже поки там немає необхідної кількості вибухівки.

За оцінками аналітиків, росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.

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