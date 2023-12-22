Чим загрожує Україні втрата підтримки Заходу: в ISW описали похмурий сценарій 

Баланс на фронті може легко схилитися у будь-яку сторону.

Військова підтримка України збоку Заходу є єдиною можливістю перешкодити президенту-диктатора РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей у війні. натомість припинення допомоги призведе до того, що країна втратить здатність стримувати окупантів.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що нинішня позиційна війна в Україні характеризується нестійкою ситуацією, яка не є безвихідною, бо легко може змінитися залежно від ухвалених рішень на Заході. Західна підтримка в галузі безпеки сприяє можливості ЗСУ відбивати російські атаки, а також звільняти від ворога додаткові території.

Таким чином, наголошують в ISW, подовження надання цієї підтримки видається єдиною можливістю перешкодити досягненню президентом Російської Федерації Володимиром Путіним своїх цілей в Україні.

"Тривала допомога Заходу в галузі безпеки, яка дає змогу українським силам відбивати поточні та майбутні наступальні зусилля Росії та звільняти більше української території, є єдиним курсом дій на даний момент, який може зробити Росію нездатною досягти максималістські цілі Путіна в Україні", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW заявляли, що затримка західної допомоги загальмує контрнаступ ЗСУ цієї зими. Зазначається, що українські сили мають дефіцит 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту. Саме через нестачу зброї ЗСУ змушені перерозподіляти артилерійські боєприпаси і переплановувати військові завдання.

Крім того, генерал Олександр Тарнавський наголосив, що українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги. З його слів, Сили оборони України зіткнулися з нестачею на фронті артилерійських снарядів

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