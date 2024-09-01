Чим загрожує ймовірне захоплення Покровська: Жорін розповів про можливі дії росіян 

З взяттям Покровська в окупантів відкриються нові можливості для наступу.

Втрата Покровську для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки. За такого сценарію, російська окупаційна армія матиме одразу кілька варіантів для подальшого наступу.

Про це розповів екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

За словами військового, найбільш ймовірні три сценарії:

розвивати наступ в Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ;

просуватися на південь і спробувати оточити угрупування Сил оборони України;

розпочати наступ на Дніпропетровську область.

"На мою особисту думку, перші два напрямки для росіян більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється", – зазначив Максим Жорін.

Нагадаємо, на думку Олександра Мусієнка, відхід ЗСУ з певних позицій під Покровськом не потрібно розцінювати як “тотальну катастрофу”. У другій половині вересня може відбутися масштабна битва за місто Покровськ, яка ознаменує закінчення російського наступу в Донецькій області, що триває від жовтня минулого року.

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