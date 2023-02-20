Чим збираються наступати окупанти і коли в РФ може бути нова мобілізація: відповідь експерта

У російських окупантів зараз спостерігається катастрофа з технічною складовою, у них дефіцит техніки. За відсутності важкої техніки окупанти збираються наступати виключно піхотною складовою.

Про це блогер і військовий експерт, експерт групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко сказав виданню OBOZREVATEL.

"Найцікавіше те, що втрати росіян зараз відбуваються не тільки через те, що в них знижено професійну та якісну складову в особовому складі, але й через дефіцит техніки. Це ще раз підтверджує те, що в них катастрофа з технічною складовою. Наприклад, у березні 2022 року вони втратили трохи більше 3900 особового складу, при цьому вони втратили майже 900 одиниць бронемашин. Станом на січень 2023 року втрати перебільшують 21,7 тис. особового складу окупантів. Водночас втрати бронемашин менш ніж 300 одиниць. Ось вона різниця: коли не вистачає техніки, зростають також і втрати серед особового складу", - пояснив він.

Також читайте Чи розпочався вже новий широкомасштабний наступ росіян в Україні: експерт відповів

Експерт вказав, що росіянам, традиційно, не важливі життя, тому вони надалі робитимуть ставку саме на піхотну складову.

"У чому я більш ніж впевнений: Росії потрібно буде якось розпочинати нову мобілізацію. Якщо вони мають намір формувати ударне угруповання, їм необхідно на місяць до 100 тис. мобілізувати. Я впевнений, що в лютому ми побачимо новий рекорд втрат: більш ніж 24 тис. знищених російських окупантів. Інше питання: а скільки поранених? Думаю, вбиті, поранені, полонені – це приблизно до п'ятдесяти тисяч, це середньостатистичний показник на місяць", - зазначив Коваленко.

За його словами, на кінець лютого – початок березня у росіян вже виникатиме проблема людського ресурсу. Тому на цей період можливе оголошення нової мобілізації.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії 20 грудня повідомило, що російські загарбники намагаються наступати одразу на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом. Однак, продовжують зазнавати великих втрат.

Як повідомлялося, українські захисники 19 лютого знищили ще понад 800 окупантів. Всього від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Читайте також: