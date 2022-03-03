"Чимало мають офіцерські звання": українські журналісти та зірки масово вступають до лав тероборони Києва

"Чимало мають офіцерські звання": українські журналісти та зірки масово вступають до лав тероборони Києва

Тероборона стала можливістю для багатьох мотивованих та громадсько активних українців

До лав тероборони Києва, аби боронити батьківщину від російського загарбника, вступили тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.

Про це розповів пресофіцер київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі УНІАН.

"Наприклад, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), народний артист Тарас Компаніченко (Кобзар), декан історичного факультету Національного університету Тарасу Шевченка Іван Патриляк, вокаліст українського фолк-рок-гурту "Мандри" Сергій Фоменко (Фома), український історик та телеведучий Вахтанг Кіпіані. Він теж боєць тероборони. Соромно, що всіх навіть не пригадати", — сказав Ковальов.

За його словами, тероборона стала можливістю для багатьох мотивованих та громадсько активних українців. Водночас, чимало з них мають офіцерські звання.

"Наприклад, професор Іван Казимирович Патриляк є офіцером. А хтось як простий сержант служить стрільцем", — додав він.