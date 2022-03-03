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"Чимало мають офіцерські звання": українські журналісти та зірки масово вступають до лав тероборони Києва

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"Чимало мають офіцерські звання": українські журналісти та зірки масово вступають до лав тероборони Києва

Associated Press

Тероборона стала можливістю для багатьох мотивованих та громадсько активних українців

До лав тероборони Києва, аби боронити батьківщину від російського загарбника, вступили тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.

Про це розповів пресофіцер київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі УНІАН.

"Наприклад, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), народний артист Тарас Компаніченко (Кобзар), декан історичного факультету Національного університету Тарасу Шевченка Іван Патриляк, вокаліст українського фолк-рок-гурту "Мандри" Сергій Фоменко (Фома), український історик та телеведучий Вахтанг Кіпіані. Він теж боєць тероборони. Соромно, що всіх навіть не пригадати", — сказав Ковальов.

За його словами, тероборона стала можливістю для багатьох мотивованих та громадсько активних українців. Водночас, чимало з них мають офіцерські звання. 

"Наприклад, професор Іван Казимирович Патриляк є офіцером. А хтось як простий сержант служить стрільцем", — додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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