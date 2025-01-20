Чинив опір і тримав у руці гранату: ЗМІ розкрили подробиці захоплення в полон північно-корейського солдата

В Курській області Росії український спецназ підійшов до північно-корейського солдата, який лежав самотньо і був поранений у лісі. Зазначивши присутність українців, молодий військовий витягнув гранату, погрожуючи її підірвати.

Про це пише The Wall Street Journal.

Командир української групи, капітан з позивним Грін, підійшов до солдата і, зробивши крок вперед, спробував поговорити з ним, використовуючи кілька корейських фраз, які він вивчив спеціально для такої ситуації.

"Брате, все в порядку", - намагався сказати військовий.

На початку цього місяця тисячі північно-корейських солдатів, що воювали на боці Росії, були вбиті чи поранені, але жоден не потрапив у полон. Деякі загинули від рук своїх співвітчизників, аби уникнути полону після поранень, а інші обрали смерть замість здачі. Група з 8-го полку спецоперацій України, яка оточила одного з таких солдатів, зіткнулася з важким завданням: взяти його в полон, не загинувши. Росія та Північна Корея не визнають розгортання 12 000 північно-корейських військових на війні, що, за словами Києва та західних союзників, свідчить про глобалізацію конфлікту.

Північно-корейські війська з’явилися на фронті в середині грудня, розміщені в Курській області Росії, частина якої була окупована Україною з серпня. Вони брали участь у піхотних атаках, не маючи серйозної підтримки бронетехніки чи артилерії. Північно-корейці потрапляли на відео, зняті українськими дронами, де їх знищували під час переходу через безлюдні поля. Українські солдати відзначають вражаючу рішучість північно-корейців йти в атаку, навіть коли їхні товариші гинули поруч. Росія не визнає використання солдатів з армії іншої країни, а документи, знайдені на трупах північно-корейців, виглядають так, ніби вони були видані Росією.

Українські солдати ризикують захоплювати північно-корейців на полі бою, щоб довести їхню участь у війні, але російські та північно-корейські війська роблять усе можливе, щоб сховати та знищити поранених північно-корейських солдатів. За словами південнокорейських офіційних осіб, північно-корейські солдати часто вибирають смерть замість полону, неодноразово несучи гранати для самогубства або ножі для перерізання артерій. Одного пораненого північно-корейця вдалося взяти живим, але він помер від ран під час транспортування.

Грін і його команда розробили операцію для захоплення північно-корейського полоненого.

"Їхня мотивація на високому рівні", - сказав Грін. "Їхня фізична підготовка на високому рівні, і готовність померти така ж."

У січні українські спецназівці під керівництвом капітана Гріна розробили спеціальну операцію для захоплення північно-корейського солдата. Протягом кількох днів вони спостерігали за групою з восьми північно-корейців, які перебували в лісі в Курській області. Після ретельного планування і вибору маршрутів для входу та виходу, команда вирушила в місію 9 січня, одягнувшись у камуфляж для маскування серед зимової рослинності.

Українці перебралися через мінне поле — найкоротший шлях — і влаштували засідку на північно-корейців, які швидко відступили. "Вони зрозуміли, що не можуть битися з нами", - сказав Грін.

Військові діяли згідно з планом: після того, як вони відбили північно-корейців, їм вдалося оглянути місцевість на наявність поранених. Спочатку вони не побачили нікого, але згодом виявили чоловіка, що лежав нерухомо на землі серед дерев. Капітан Грін наблизився до нього, і тоді північно-корейський солдат підняв гранату, наче погрожуючи підірвати себе.

Грін спробував заспокоїти північно-корейця, використовуючи кілька фраз корейською, а потім переключився на російську мову, намагаючись донести, що все в порядку і він допоможе. Водночас Грін та його команда були готові діяти обережно, постійно слідкуючи за руками солдата, щоб уникнути небезпеки.

Використовуючи жести, Грін показав, що він хоче надати першу допомогу на поранену ногу північно-корейця. Солдат показав, що його поранив дрон, після чого він здався і віддав гранату.

Північно-корейський солдат викинув усе своє спорядження, залишивши лише гранату, що є типовим для солдатів, які намагаються втекти, полегшуючи свою мобільність. Грін розповів, що бачив інших мертвих північно-корейців з порожніми гранатними кишенями, заповненими лише дешевою ковбасою, а цей солдат не мав ані води, ані їжі. Під час допиту він сказав, що був поранений кілька днів тому і залишений своїми товаришами.

Українці почали нести полоненого назад до своїх ліній. Під час евакуації з полоненим розпочалася інтенсивна артилерійська обстріля, що змусило українців шукати укриття. Російські гаубиці обстрілювали їх, і вони несли полоненого через мінне поле, розбігаючись до сховищ і будівель. Грін заявив, що росіяни застосували всі ресурси, аби позбутися як північно-корейця, так і них. Після цього українці поклали пораненого в підвал, де він перебував у шоковому стані через біль, оточений тілами загиблих північно-корейців.

Нагадаємо, Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, заявив, що за залучення північно-корейських військових до війни Росії проти України несуть відповідальність як Росія, так і Китай.

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