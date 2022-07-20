Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чиновник Херсонської ОДА допоміг російським окупантам перекинути бронетехніку з Криму - СБУ

Дата публікації
Перегляди
340
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чиновник Херсонської ОДА допоміг російським окупантам перекинути бронетехніку з Криму - СБУ

Фото: СБУ

Заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації допоміг російським окупантам перекинути техніку з Криму на Херсонщину.

За це окупанти призначили керівником так званого "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога". 

Про це повідомляє СБУ. 

Відомо, що херсонський чиновник добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами. Зрадник допоміг російським окупантам вкрасти майно "Укрзалізниці". Після цього російські окупанти українськими потягами перекидала на тимчасово окуповані території України бронетехніку та боєприпаси. 

СБУ встановила, де перебуває зрадник України, та робить усе необхідне, щоб притягнути колаборанта до відповідальності. 

Нагадаємо, Лавров заявив, що у РФ змінилися "географічні завдання" війни.

Читайте також:

"Мого чоловіка з мішком на голові вже 4 місяці возять по Росії": історія Юлії Шкреби з Сумщини

"Мого чоловіка з мішком на голові вже 4 місяці возять по Росії": історія Юлії Шкреби з Сумщини
Наступна публікація