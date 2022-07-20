Чиновник Херсонської ОДА допоміг російським окупантам перекинути бронетехніку з Криму - СБУ

Заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації допоміг російським окупантам перекинути техніку з Криму на Херсонщину.

За це окупанти призначили керівником так званого "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога".

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що херсонський чиновник добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами. Зрадник допоміг російським окупантам вкрасти майно "Укрзалізниці". Після цього російські окупанти українськими потягами перекидала на тимчасово окуповані території України бронетехніку та боєприпаси.

СБУ встановила, де перебуває зрадник України, та робить усе необхідне, щоб притягнути колаборанта до відповідальності.

Нагадаємо, Лавров заявив, що у РФ змінилися "географічні завдання" війни.

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