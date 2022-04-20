Чиновники США стурбовані загрозою використання Росією ядерної зброї більше, ніж будь-коли від часів холодної війни – CNN

Чиновники США стурбовані загрозою використання Росією ядерної зброї більше, ніж будь-коли від часів холодної війни – CNN

Військові США постійно стежать за російським ядерним арсеналом, оскільки війна в Україні триває.

Міністр оборони Ллойд Остін два-три рази на тиждень проводить інструктаж від генерала-високопосадовця США, який курує ядерну зброю та оборону країни.

Про це пише CNN з посиланням на багатьох оборонних чиновників.

Наразі США не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни. Проте два джерела видання, знайомі з останніми оцінками розвідки, повідомили, що американські чиновники більше стурбовані загрозою використання Росією ядерної зброї, ніж будь-коли від часів холодної війни.

Проте, все ж малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін використає будь-який вид ядерної зброї, і одне з джерел оцінює шанси такого застосування у близько 1%.

Видання також пише, що голова Стратегічного командування США адмірал Чарльз Річард надає Остіну та іншим вищим керівникам Пентагону оновлену розвідувальну інформацію про статус російського арсеналу та будь-які дії, які можуть викликати занепокоєння.

Там міститься інформація від розвідувальної спільноти, яка уважно стежить за заявами Путіна та інших російських високопосадовців. Офіційні особи США наголосили, що якщо між запланованими зустрічами виникнуть раптові події, Остін і голова Об’єднаного комітету начальників генерал Марк Міллі будуть швидко проінформовані.

Видання зазначає, що моніторинг будь-якої можливої ​​ядерної діяльності завжди був пріоритетом для Пентагону. Проте терміновість зусиль зросла невдовзі після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому, коли Путін привів сили стримування країни, включно з ядерною зброєю Москви, у найвищий стан готовності.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Тож світу треба серйозно до цього готуватися, наприклад – "підписувати папір, затискати їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це".

19 квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що держава не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні.

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