"Чіплятися" не було за що, ми захищали армію": Гайдай розповів про "Сєвєродонецьк "здали"

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що ЗСУ тоді не "здали" місто. Українські воїни стійко тримали регіон, Втім, росіяни мали перевагу в зброї та знищували усі позиції Збройних сил.

Про це Гадай розповів в інтерв'ю виданню "Сєвєродонецьк онлайн".

"Найважчі бої випали на долю Луганської області. Чи можливо було б втримати Сєвєродонецьк? Якщо б ми мали те, що маємо зараз, і зараз ці бої почалися б, то, можливо, втримали б... Зараз у рашистів відбувається "бавовна" на складах, раніше такої можливості не було. У них була перевага по артилерії", - каже Гайдай.

За його словами, рішення відходити з Сєвєродонецька ухвалювали не військові, які стояли на позиціях. Більше того - ЗСУ зробили на Луганщині все, що на той момент могли зробити, наголосив голова ОВА.

"Чіплятися" не було за що. А стояти на позиціях, щоб українські захисники просто гинули - тоді це було не потрібно. Ми захищали армію", - додав керівник регіону.

Гайдай вкоре наголосив, тоді українські військові не мали достатній кількості зброї - MLRS, HIMARS - тоді такого не було.

"Стримувати усю ту рашистську навалу було дуже важко. До Києва, Чернігова, Сум вони заходили, як кажуть військові, "на броні". Вони реально вірили, що їх тут зустрінуть "з караваями", з прапорами, з фотографіями "карліка бункерного". Вони там помилились. Тут вони не мали жодних сумнівів, що буде відбуватись. Вони чітко розуміли, що тут будуть бої. Вони тривали з першого дня, вони були достатньо жорсткі", - наголосив Сергій Гайдай.

Як повідомлялося, окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. За словами Гайдая, 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами "привітали" росіяни з Днем Незалежності, але півроку стоять на місці.

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