Чисельність нападів зростає: у Forbes підрахували атаки "Шахедів" на Україну і вказали на подальші дії РФ

Водночас Україна дає відсіч, зокрема, шляхом зміни тактики боротьби як кінетичними, так і електронними засобами.

За перші 11 днів вересня 2024-го Росія запустила по Україні понад 400 ударних безпілотників "Шахед". І чисельність нападів зростає.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

Загалом у серпні було скоєно майже 800 атак "Шахедів" на Україну, що є найбільшим показником 2024 року. Росія нарощує виробництво своєї зброї далекого радіусу дії і, зокрема, націлює на українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись "заморозити країну цієї зими".

Проте Україна придумала інноваційну систему виявлення ворожих БпЛА.

Останніми місяцями ворожі дрони почали літати на великій висоті та знижуватися лише перед ціллю.

"Дрони змінили тактику і літають над Україною на висоті 2 км, а часто і 4-5 км. Це зроблено для того, щоб уникнути потрапляння під удар мобільних вогневих груп", - зазначив аналітик Сергій Флеш у Телеграм-каналі.

Видання зазначило, що Україна береже ракети Patriot і Iris для балістичних ракет, а не для безпілотників, а це змусило її змінити тактику. Зокрема, Військово-повітряні сили стали ключовим гравцем у боротьбі з дронами.

Журналісти зазначили, що є підтвердження на відео, як українські гелікоптери збивають "Шахеди", і тепер це, схоже, стандартна тактика. Дрони, що летять високо, виявляються радаром ППО, а вертоліт Мі-8 може летіти поруч, поки бортовий стрілець стріляє по ньому з кулемета. Вертольоти Мі-24 також використовуються для цієї мети, збиваючи дрони за допомогою 23-мм гармати.

"Ця тактика виявилася успішною. У серпневому звіті зазначено, що рівень знищення "шахедів" зріс до 91% за останні півроку порівняно з 80% за попередні 6 місяців", - пишуть журналісти Forbes.

В ніч проти 11 вересня, три "Шахеди" зробили петлю і повернулися назад у РФ. Крім того, кілька дронів у серпні увійшли в повітряний простір Білорусі, де деякі з них були перехоплені винищувачами. Принаймні один дрон пролетів над територією Польщі 26 серпня.

7 вересня Румунія підняла винищувачі, коли БпЛА перетнув кордон. 9 вересня Латвія підтвердила, що російський дрон впав на її території.

Нагадаємо, українські експерти також вказують на терор України “Шахедами” РФ. Ворог майже щоночі випускає БпЛА по Києву. Причому атаки здебільшого не є масованими - 5-6 БпЛА, які під ранок вже кружляють над містом.

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