Чисельність російських військ в Україні значно збільшилася: Павлюк назвав цифру

Кількість російських окупантів на українських територіях від початку повномасштабного вторгнення значно зросла. Станом на зараз в Україні перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times.

Він прогнозує, що чисельність росіян може збільшитися протягом року, оскільки Росія нарощує сили для літніх наступальних операцій.

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні", - заявив він.

Також читайте Як зростатимуть зарплати українців: у НБУ озвучили прогноз

Павлюк також додав, що росіяни щомісяця втрачають до 30 тисяч осіб убитими і пораненими

"Ми вважаємо, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 000 до 30 000 осіб убитими і пораненими", - підкреслив він.

Раніше у ГУР повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб "росгвардії".

Читайте також: