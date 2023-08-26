Численні повітряні тривоги через МіГ: Ігнат пояснив, з чим вони пов'язані

Україна отримує дані про зліт МіГів у глибині території Росії від партнерів.

Останніми днями в Україні лунають численні повітряні тривоги через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Вони пов'язані з тренуваннями окупантів, також ворог таким чином прагне тиснути на українців.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Перш за все, польоти все ж таки пов'язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків. Навчання пілотів – це безперервний процес, і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони "натаскують" їх, – зазначив Юрій Ігнат.

Крім того, росіяни намагаються тиснути на психіку українців.

"Впливають на нашу економіку і на наш психологічний стан, і ворог це прекрасно розуміє", - каже Ігнат.

Як отримують інформацію про зліт ворожої авіації

Україна отримує дані про зліт МіГів в глибині території Росії від партнерів. Йдеться про перебування літаків у повітряному просторі Росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні.

"Вони піднімаються далеко у тилу Росії. Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в Росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону", - сказав Ігнат.

Чому тривоги короткотривалі

Якщо раніше МіГи літали до 1,5 години, то зараз це просто зліт-посадка.

"Півтори години – це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", – пояснив він.

Напередодні речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому почастішали зльоти російських МіГів.

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