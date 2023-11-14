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Значиться у Москві, а перебуває на першій лінії: мати окупанта обіцяє витягнути його з "бійні" (перехоплення)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Значиться у Москві, а перебуває на першій лінії: мати окупанта обіцяє витягнути його з "бійні" (перехоплення)

Перехоплення ГУР / Фото: ГУР Міноборони

Мати окупанта у телефонній розмові обговорює, як можна витягнути сина з фронту.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів зі своїми родичами.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

У телефонній розмові мати російського окупанта обговорює майбутнє передавання матеріалів, які свідчать про проходження некваліфікованої підготовки особового складу, після чого загарбників відправили на штурмові дії на передовій. Тим часом згадані російські військовослужбовці взагалі числяться у Москві.

"А ви на першій лінії, так? Тільки від мене скарги, скрізь я фігурю, тому командування на тебе зуб точить. Нехай всі хлопці скаржаться. Ти значишся у Москві. Я тебе витягну, не переживай", – зазначила мати окупанта, яка намагається забрати свого сина з фронту.

Нагадаємо, в іншій перехопленій розмові солдат РФ скаржився на стан своєї армії. Він зазначав, що вона залишилася на рівні СРСР, а в українців "усе крутіше".

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Дата публікації
Перегляди
340
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