"Чисте божевілля": РФ кинула на штурм в районі Авдіївки 36 танків і 12 БМП

У Силах оборони офіційно поки не прокоментували цю інформацію.

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Під час спроби штурму в районі Тоненького, поблизу Авдіївки, росіяни втратили 12 танків і 8 бойових машин піхоти.

Про це повідомляє OSINT-аналітик Kriegsforscher у своєму Х (ex-Twitter). Таку ж інформацію дають низка інших мілітарних українських Телеграм-каналів.

За його словами, бій біля села Тоненьке відбувся 30 березня. Російська армія застосувала 36 танків та 12 БМП.

Тоненьке на карті / Фото: Deepstatemap

"30.03.24 р. Авдіївка, с.Тоненьке. Запам'ятайте цю дату та область. Російська армія використовувала 36 танків і 12 БМП. Це найбільша кількість броні, яку використовували в одному заряді з початку війни. Виведено 12 танків і 8 БМП. Чисте божевілля", — йдеться в повідомленні.

Танки належали 6-му полку 90-ї танкової дивізії РФ.

Наступ російської техніки. Червоним обведені російські танки і БМП

"До 36 танків і 12 БМП було кинуто в бій, більше половини залишилося на полі бою, решта відійшли, противнику вдалося просунутися на 1-2 лісосмуги не більше", - пише наближений до Офісу президента Телеграм-канал "Коридор ОП".

Військовий блогер і лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" висловив припущення, що така атака на Авдіївському напрямку – на жаль не остання, адже росіяни накопичили достатньо бронетехніки.

"Колона з 36 танків, на мою думку, не останння. Як я і говорив, під час боїв за Орлівку та Тоненьке противник майже не використовував техніку - при штурмі сіл була лише піхота, зрідка вводили БМП або танчик для прикриття штурмових груп.

За цей час окупанти накопичили на Авдіївському напрямку вдосталь бронетехніки для застосування "бронетанкових кулаків".

Намагались на відкритій місцевості нахрапом зробити прорив в наших позиціях, щоб потім розвивати успіх більш масштабно, але вийшло як завжди.

Будуть пробувати так і далі, щоб тактичні успіхи переросли в оперативні, але я вважаю, що це буде відволікання уваги, адже на Лиманському напрямку також накопичують ресурси, там буде цікавіше", – зазначив військовий.

Раніше у німецькому виданні BILD попередили, що окупанти зможуть вийти на оперативний простір, захопивши два села під Авдіївкою.

Читайте також: