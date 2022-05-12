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"Чистилище" для окупантів і кладовище – для військової техніки: загарбники РФ боються їхати до Чорнобаївки

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"Чистилище" для окупантів і кладовище – для військової техніки: загарбники РФ боються їхати до Чорнобаївки

Фото: uk.wikipedia

Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупанта з батьками. У ній він бідкається, що путінські вояки відмовляються їхати до Чорнобаївки, бо там вони загинуть.

Російські військові називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки".

Про це йдеться у розмовах окупантів, які перехопила СБУ. 

"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити", - зізнається матері контрактник зс рф. 

Він називає війну "спецоперацією", та жінка, яка на диво обізнана зі звірствами рашистів в Україні, не погоджується з сином-воякою.  "Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Усе розбомбили ви там", - доводить вона. 

У розмові з батьком окупант жаліється на нестачу військової техніки, озброєння та тупість командирів.

"У нас просто воювати нема чим… Нічого у нас немає: ні техніки, взагалі нічого важкого нема. Усе розбомбили. Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі ж*па: цвинтар вертольотів... все, накрило, нахрен, градами", - бідкається загарбник.

Нагадаємо, ЗСУ у неділю, 25 квітня, вдалося в 17-й раз розбити окупантів у Чорнобаївці. Тим часом з'явилася друга Чорнобаївка - це Білогорівка Луганської області. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Білогорівка стала форпостом Луганщини.

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