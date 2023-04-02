"Чистий цинізм": посол України розкритикував заклики до миру від німецьких експолітиків

Колишній голова Об'єднання німецьких профспілок Райнер Хоффман та деякі інші члени Соціал-демократичної партії Німеччини закликали канцлера Олафа Шольца виступити з "посередницькою місією" для досягнення миру в Україні.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв розкритикував заклики колишніх німецьких політиків Соціал-демократичної партії та представників профспілок до миру та якнайшвидших переговорів України та Росії.

Про це пише "Європейська правда".

"Цей заклик до миру – не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм стосовно численних жертв російської агресії", – заявив посол України.

Він додав, що такі заклики мають лише одну мету – "Приховати злочини Росії і, відповідно, відповідальність російського режиму".

У суботу, 1 квітня, з'явилося відео під назвою "Укладіть мир!", яке було ініційоване істориком Петером Брандтом – сином колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта, архітектора "нової східної політики", яка призвела до зближення ФРН і НДР, ексголовою Німецької конфедерації профспілок Райнером Гофманом та колишнім депутатом парламенту від СДПН Міхаелем Мюллером.

У зверненні канцлера Німеччини Олафа Шольца закликають співпрацювати з Францією, щоб переконати країни Бразилії, Китаю, Індії та Індонезії виступити посередниками з метою швидкого припинення вогню в Україні.

"Це було б необхідним кроком для припинення вбивств і вивчення можливостей для миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до спільного порядку безпеки в Європі", – вважають автори звернення, під яким підписались кілька колишніх політиків партії Шольца.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Путін наразі не розглядає варіант врегулювання військової ситуації всередині України.

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