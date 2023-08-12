Чистки у ТЦК: як і ким замінять звільнених керівників військкоматів

Представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що наразі неможливо одночасно звільнити керівників всіх територіальних центрів комплектації (військкомів), тому що це може ускладнити процес мобілізації загалом, оскільки це чітко працююча структура, незважаючи на наявність системних зловживань і корупційних вчинків.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Але, безперечно, коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя і смерть, які повернулися з переднього краю, то я думаю, що вони дійсно забезпечать очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави і для особистого збагачення", - сказав він.

Якими будуть критерії відбору нових керівників ТЦК

За словами Веніславського, дві ключових риси, яких потребують нові очільники – це наявність військового досвіду і неможливість продовжити бойову службу за станом здоров'я, а також високий рівень доброчесності, бездоганна ділова репутація, як це вимагають норми закону для суддів Конституційного суду, суддів загальної юрисдикції.

"Але безперечно, для того, щоб територіальні центри нормально функціонували і виконували мобілізаційні завдання, мають бути люди, які мають досвід управлінської діяльності. Це мають бути бойові офіцери, які мають досвід управління достатньо складними колективами – рівень щонайменше батальйону, бригади. Я думаю, ці люди можуть виконувати функції", - пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів.

Наразі відкрито вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та СП, а також оголошено 33 підозри. Йдеться про підозри очільникам обласних, районних і міських військкоматів, працівникам ВЛК та іншим посадовцям.

Читайте також: