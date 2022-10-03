Чіткий і справедливий підхід: Зеленський звернувся до людей у районах, які поки контролюють окупанти

Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії окупантів абсолютною маячнею.

"Наш підхід завжди був і залишається чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі. Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог... Або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що сотні тисяч українських громадян перебували на тимчасово окупованій території. Багато хто допомагав ЗСУ і спецслужбам. Багато хто просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор.

"Звичайно, були й ті, хто зрадив Україну. Але такі випадки доволі швидко встановлюються Службою безпеки України та не є масовими. Росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт", - додав президент.

Нагадаємо, спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео).

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