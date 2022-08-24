"Чий Крим?": голова МЗС Литви виступив із цікавою ініціативою щодо пропуску росіян до ЄС

На тлі визнання Литвою Росії державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни РФ, які їдуть до Євросоюзу з туристичними цілями, не повинні перетинати кордони ЄС.

У цьому контексті голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував впускати росіян до країн ЄС лише після відповіді на питання про статус тимчасово окупованого Росією українського Криму та чи підтримують вони війну проти України.

Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, цитує LRT.

Він пояснив, що прикордонники країни ЄС можуть запитувати у громадян Росії, з якою метою ті їдуть, а також можуть поцікавитися їхнім ставленням до дій Путіна щодо України.

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"Прикордонник має право запитати: "Чи підтримуєте ви війну в Україні? Чий Крим?"… Якщо людина скаже, що, на її думку, Крим не є окупованим, можна припустити, що її допуск не відповідає інтересам нацбезпеки", — сказав очільник литовської дипломатії.

Посадовець наголосив, що Литва може зробити це в односторонньому порядку. І додав, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним маршрутом росіян і білорусів до Європи.

За його словами, якщо ЄС не погодиться не видавати росіянам візи для подорожей, литовські чиновники розглянуть можливість запропонувати зробити це на регіональному рівні. Йдеться про країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію. Він пояснив, що це рішення, може бути подібним до того, як зараз Естонія не пропускає через кордон певні групи осіб, які можуть загрожувати її національній безпеці.

"Насамперед, ми хочемо європейського рішення, тому що воно є найбільш стійким і юридично правильним… Якщо такого не буде знайдено, ми не будемо виключати можливості пошуку регіонального рішення", — зазначив він.

Нагадаємо, Угорщина проти візових обмежень для росіян.

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