Які наслідки матимуть події навколо Авдіївки: Подоляк дав вичерпну відповідь

На його думку, наслідків не буде, тому що повномасштабна війна йде вже два роки.

Політичних наслідків події навколо Авдіївки не матимуть навіть на внутрішньому ринку РФ.

Таку думку в ефірі телеканалу “1+1” висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Перше, військові мають ухвалювати рішення (і це правильно) щодо того, чи потрібно далі продовжувати захист конкретного рубежу чи можна відійти на більш вигідні позиції з урахуванням того, що Росія має там певну кількісну перевагу. Друга складова, політичних наслідків події навколо Авдіївки мати не будуть навіть на внутрішньому ринку Російської Федерації з пропагандистської точку зору”, – наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, наслідків не буде, тому що повномасштабна війна йде два роки і за ці роки “3-денна війна” не здається такою, що Росія домінує.

“І третя складова, для наших партнерів дуже важливо зрозуміти... повільне ухвалення рішень щодо підтримки України, ресурсної підтримки, снарядної, дронової, ракетної... призводить до того, що ще один населений пункт повністю зруйнований Російською Федерацією”, – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що окупанти втрачають велику кількість броньованої техніки та особового складу, намагаючись захопити Авдіївку.

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