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Мобілізація в Україні: в Раді розповіли про зміни в оскарженні рішень ТЦК

Мобілізація в Україні: в Раді розповіли про зміни в оскарженні рішень ТЦК

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Олександр Федієнко прокоментував питання щодо судових позовів ТЦК та СП.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що коли представники ТЦК та СП вносять людину до бази ухилянтів і коли в такого громадянина перевірятимуть документи, патрульні можуть побачити його у базі. Тоді його зобов’язані примусово доставити до військкомату. 

Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

Федієнко також прокоментував питання щодо судових позовів ТЦК щодо ухилянтів і чи будуть суди переповнені такими справами.

"Та ніхто цим не займається. Ви розумієте, який штат повинен бути в ТЦК, щоб формувати судові позови… Якщо будуть звернення до суду. Звісно, суди не будуть з цим справлятися. Але ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачена саме рішення суду без апеляції. Умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, скоріш за все, це вже буде якась спрощена форма звернення – автоматизована. І суд одразу буде ухвалювати рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", - резюмував Олександр Федієнко.

Нагадаємо, нардеп розповів, чому парламент "поховав"  ідею демобілізації і до чого тут Сирський.

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