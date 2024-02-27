Члени російського "Червоного Хреста" могли знущатися над полоненими українцями в колоніях – ЗМІ

Звільнений з полону український боєць розповів, як члени російського "Червоного Хреста" ходили між столами в колонії під час споживання їжі і промовляли: "Ох, як добре їдять, як свині, українські свині".

Працівники російського відділення "Червоного Хреста" могли знущатися над українськими військовополоненими у колоніях, розміщених, зокрема, й на окупованих територіях України.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Медуза".

У публікації наводиться інтерв’ю колишнього українського військовополоненого Ореста Грицюка, який пів року перебував у колонії в Горлівці на Донеччині. Військовий розповів у розмові з українським журналістом Юрієм Бутусовим, що російські представники "Червоного Хреста" навесні 2023 року відвідали Горлівську колонію, і були присутні під час того, коли полонені споживали їжу.

Грицюк поділився, що коли полонені зайняли свої місця, старший зміни сказав іншим наглядачам, що двоє у цивільному – це "представники Червоного Хреста", які "приїхали подивитися [на військовополонених]". Імен цих представників боєць не почув.

Повідомляється, що "представники Червоного Хреста" оглянули столи, за якими сиділи полонені. Коли старший зміни дав команду починати їсти, "првозахисники" почали знущатися з українців.

"Часу на їжу [в колонії] дають дуже мало, і я сам ненавидів себе за те, як я їм. Я людина інтелігентна, маю дві вищі освіти… А там ми були змушені їсти дуже швидко, причому дуже гарячу їжу. Все летить на всі боки. І ось ці двоє у цивільному ходять між столами, а один із них примовляє: "Ох, як добре їдять, як свині, українські свині. Ну, їжте, їжте, Росія любить і піклується про вас. Приїдете додому – потім, щоб не пи*діли", – розповів Грицюк.

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Після цього полонених повели на плац. Там їх вже традиційно змусили хором співати радянські військові пісні.

"Мужик, який у їдальні називав нас свинями, дістав телефон, знімав на камеру військовополонених, що марширували, підходив до них, щось кричав на вухо і тряс кулаком над головою, плескав полонених по спині і плечі так, що тих гойдало. Камеру він спрямовував на себе та демонстрував жест перемоги, прямо насолоджувався, для нього це була вистава", – розповів український військовий.

За його припущеннями, цей невідомий чоловік не лише слухав, а й "замовляв пісні". Він підходив до наглядача, щось йому казав, після чого той змушував полонених співати вже іншу пісню.

"У цих двох був повний карт-бланш на те, щоб ходити їдальнею, перебувати на плацу, замовляти пісні, а плац – це свята святих, на нього просто так зайти не можна. Якщо ти не військовий, ти маєш обходити плац. А вони там почувалися комфортно, по кайфу", – зазначив Грицюк.

Колишній військовополонений Орест Грицюк / Скриншот з відео

Самим полоненим присутність сторонніх так і не пояснили.

Як йдеться у публікації, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста вважають, що український боєць неправильно ідентифікував згаданих ним людей як представників "Червоного Хреста".

Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре заявив, що в організації ніколи не стверджували про те, що колонію з українськими військовополоненими відвідували саме працівники російського "Червоного Хреста". На запитання, хто ще міг приїхати до колонії, назвавшись представниками МКЧХ, Деспре відповів, що "не знає, хто ці люди". Він також сказав, що не має "підстав вважати, що до цього причетний російський Червоний Хрест".

Водночас директрка регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер запевнила, що на територіях України "немає співробітників російського Червоного Хреста".

Автори розслідування зазначили, що російський "Червоний Хрест" про роботу на окупованих територіях України "вважає за краще мовчати і, можливо, навіть використовує для цього своєрідні проксі-організації". Вони також діють під брендом "Червоного Хреста", називаючись "Донецьким Червоним Хрестом" або "регіональною громадською організацією "Товариство Червоного Хреста в Луганській народній республіці".

Нагадаємо, у вересні 2023 року Грицюк розповів у інтерв’ю, що "Міжнародний Червоний Хрест – у**ди страшні" та поділився історіями про знущання над українськими військовополоненими.

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