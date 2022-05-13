"Членство України в ЄС і НАТО - це колапс і крах Росії як імперії та світового гравця", - Клімкін

"Членство України в ЄС і НАТО - це колапс і крах Росії як імперії та світового гравця", - Клімкін

Росія почала війну проти України. За словами Клімкіна, це може нам допомогти у просування до ЄС. Багатьом політикам в ЄС, які дуже боялися путінського шантажу та ескалації, тепер не мають чого боятися.

В Москві бачать Україну або як васала у своїй виключній сфері впливу, або взагалі не бачать. Путін шантажував Януковича через підписання Угоди про асоціацію, і з того часу все не тільки не змінилося - навпаки Росія почала війну проти України.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Лавров сьогодні сказав, що Росія "не вважає нешкідливим" членство в України в ЄС. Хто б сумнівався. Для Росії "запахло смаженим" - статусом кандидата для України. Що НАТО, що Євросоюз - членство України в них це колапс і крах Росії як імперії та світового гравця", - написав він в Telegram-каналі.

За словами політика, це може нам допомогти у просування до ЄС. Багатьом політикам в ЄС, які дуже боялися путінського шантажу та ескалації, тепер не мають чого боятися.

"Війна змінила все і саме зараз прекрасний момент відкрити для нас ворота ЄС. Всім тепер зрозуміло, де проходить кордон Європи та Азії, а головне: чому українці за ментальністю європейці, а росіяни - та ж сама середньовічна орда", - сказав він.

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Клімкін зазначив, що для ЄС це можливо ключовий тест 21 століття: бути сильним разом з Україною і дивитися в майбутнє або бути слабким, тягнути час і "тягнути кота" і звісно себе за хвіст.

"Саме цей вибір визначить майбутню долю Євросоюзу і я вірю в нашу спільну долю", - резюмував він.

Нагадаємо, що вже у червні європейські лідери обговорять заявку на вступ України до Євросоюзу. Наразі Єврокомісія обробляє опитувальники, які Україна вже передала ЄС.

Володимир Зеленський повідомив, що Україні вже на фінішній прямій до вступу в Євросоюз

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