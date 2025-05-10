Чмут пояснив, про яке перемир’я може йти мова: подробиці

Тарас Чмут

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Голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що допускає можливість перемир’я у війні між Україною та Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю військовій журналістці Наталії Нагорній.

За словами Чмута, короткотривалі зупинки бойових дій не варто називати повноцінним перемир’ям.

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«Я допускаю, що може відбутися перемир’я на якийсь часовий проміжок. Три дні — це не перемир’я, це так, перекурить, автомат почистить і так далі. Все, що менше 30-ти днів, не треба рахувати за перемир’я», — сказав він.

Короткочасні зупинки боїв, за його словами, це тактичні паузи, які можуть виникати з різних причин, але не повинні вводити в оману суспільство.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

Нагадаємо, за словами Чмута, Україна відчуває серйозні наслідки від зниження оперативності передачі розвідданих з боку США. Він додав, що поставки систем ППО, зокрема Patriot, та ракет до них є важливим чинником у стримуванні повітряних атак Росії.

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