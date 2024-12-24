"Ми продовжуємо відступати і ніхто не може з цим нічого зробити" – Чмут про ситуацію на фронті

На фронті нині динаміка сумна. Сили оборони продовжують там відступати і ніхто не може з цим нічого зробити.

Про це повідомив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю "Українській правді".

"Динаміка сумна. Наприклад, якщо говоримо про оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" – це напрямок, на якому впродовж року ми відступали по всій ділянці фронту, – то у червні цього року ми втратили тільки там близько 100 км² територій. У вересні вже 400 км², в листопаді – 610 км², – зазначив він. – Незважаючи на те, що всі – від президента до командирів батальйонів – розуміють, що це пріоритет і найактивніша зона бойових дій, ми продовжуємо там відступати і ніхто не може з цим нічого зробити".

Відповідаючи на запитання, завдяки чому Росії вдається так активно наступати, Чмут заявив, що росіяни масштабують свої сильні сторони, а ми нічого не робимо або не можемо вирішити проблеми з нашими слабкими сторонами.

"Росіяни закидують нас коригованими авіаційними бомбами. На жаль, немає очевидного рішення цієї проблеми. Росіяни закидують піхотою, використовують тактику просочування, вони вдало використовують бронетехніку для масштабування цього просочування", – каже він.

Чмут пояснив, що має на увазі малі групи піхоти, 3–5 людей і мінімум усього: одна рація, вода, автомат, без захисту.

"Задача – просто дійти до посадки або, наприклад, до населеного пункту і сховатися у підвалі десь, сидіти й нічого не робити. Когось знищуємо, а один-два доходять. Вони накопичуються, а потім в один момент починають наступ з двох боків – з тилу і по фронту. Десь ми відбиваємо, десь втрачаємо позиції, але повертаємося на них, а десь вимушені відступати. І так метр за метром, посадка за посадкою, село за селом росіяни витісняють нас", – зазначив Тарас Чмут.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що ворог окупував три населені пункти у Донецькій області. Він зайняв Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.

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