Чмут провів аналогію між війною та футболом: "Зараз завершується перший тайм"

Волонтер вважає, що рахунок між українцями та росіянами на полі бою – 2:2.

На сьогодні у війні в Україні завершується перший тайм, якщо проводити футбольну аналогію.

Про це ветеран АТО і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав у інтерв’ю "BBC News Україна".

Так, журналіст видання попросив Чмута провести футбольну аналогію з теперішніми подіями війні в Україні, як це у лютому зробив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Нагадаємо, що Буданов тоді так оцінив події у війні, якщо порівнювати їх із футбольним матчем: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення". Однак Чмут не поділяє думку керівника військової розвідки.

"Я дуже гарно розумію, звідки формується думка Буданова, і вона абсолютно логічна з точки зору його системного бачення. Зверніть увагу, він – чи не єдина посадова особа, яка має свою лінію, дуже специфічну, яку тримає ще з довоєнного часу. Він не стрибає, як багато хто, зі зради в перемогу. В рамках своєї чіткої лінії він дуже послідовний, і це дуже велика рідкість як для наших посадових осіб", – сказав очільник БФ "Повернись живим".

На його думку український контрнаступ, що триває зараз, і продовжиться восени, – "це все перший тайм".

"Я не вірю, що зараз 70-та хвилина, хоча мені б дуже хотілося, щоб так було. Я би сказав, що зараз завершується перший тайм. Наш наступ, літо, осінь – це все перший тайм. Тобто зараз десь 30-та хвилина, рахунок… 2:2", – оцінив Чмут.

Нагадаємо, у своєму лютневому інтерв’ю Буданов також заявляв про наявність в України всіх шансів для закінчення війни влітку 2023 року з деокупацією всіх територій та виходом ЗСУ на кордони 1991 року.

А в липні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков висловив думку, що війна в Україні може завершитися до літа 2024 року, після чого держава вступить до НАТО.

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