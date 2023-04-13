Чого бракує для контрнаступу ЗСУ: експерт назвав 4 складники успіху та попередив про ризики

Гарна погода та достатня кількість зброї – два елементи, яких бракує для початку контрнаступу.

Для успішного контрнаступу ЗСУ необхідні чотири складники, з яких наразі в України присутні не всі. В цей час ворог готує свою оборону і це ризик, який слід враховувати.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів у ефірі "24 каналу".

Він прокоментував інформацію видання Washington Post про те, що український контрнаступ відкладається.

"Мені важко сказати, чи наступ відкладається. Я не знаю, на коли він планувався", – з усмішкою сказав експерт.

"Для контрнаступу потрібно чотири складових: наявність великої кількості зброї і наявність можливостей ураження на три порядки, на три рівні. Перша дальність – це від 100 кілометрів і далі: 150-200 вражати оперативні тили ворога. Далі – це тили середньої лінії, там де артилерія може діставати кілька десятків кілометрів. І – ближньої: це вже коли йде підготовка до наступальних дій, безпосередньо війська розгортаються, підходять, міномети йдуть, танки і так далі", – розповів Мусієнко.

"Тобто цей елемент, ця зброя нам дуже потрібна у великій кількості. Зараз, судячи з того, як уражаються деякі об’єкти, ми її ще в такій кількості не маємо. Я можу зробити такий висновок, судячи по ураженнях", – зазначив експерт.

Друга складова для успішного контрнаступу – людські резерви. Тобто треба, аби всі військові повернулися з навчань з-за кордону, де вони наразі перебувають.

Третя складова – погодні умови.

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"Четверте – виснаження російських військ, які остаточно будуть знесилені і не зможуть продовжувати вести наступальні дії", – сказав Мусієнко.

"От ці речі мають збігтися. Коли воно все зійде до одного цілого – всі ці чотири елементи – тоді і буде відбуватися наш контрнаступ. Можливо, на сьогодні просто якихось елементів… Ну погода – очевидно, вона точно несприятлива, ми всі це бачимо. Але і по зброї, судячи з того, що і президент України сьогодні виступав і сказав, у своєму зверненні, що ми ще чекаємо зброї, яка обіцяна нашими партнерами. Очевидно, як мінімум по цих двох компонентах ще не вирішені питання", – пояснив експерт.

Він зазначив, що окупанти теж розуміють майбутні події, тож готуються до українського контрнаступу. Дії ворога можуть ускладнити роботу українських військових і це ризик, який треба враховувати.

"Ворог по деяких напрямках створює оборонні рубежі. Це підтверджує, що треба більше засобів ураження, зброї, щоб зносити ці укріплення і давати дорогу нашим військовим", – пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що український контрнаступ начебто затримується через погоду, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів. Ще більше все ускладнює витік таємних документів Пентагону, серед яких багато деталей про стан української армії та її можливості, слабкі місця в ППО.

Зауважимо, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав погану дощову погоду єдиною перешкодо юдля контрнаступ ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 13 квітня повідомив, як просувається підготовка до активних дій на фронті, сказавши: "Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу".

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