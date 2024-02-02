Чого бракує у мобілізаційному законопроєкті: голова профільного комітету Ради дав відповідь

На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін, зазначив Олександр Завітневич.

У новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", – сказав Завітневич.

Водночас голова комітету зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

На думку Завітневича, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.

"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина", – зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

"Тож будемо обговорювати, аргументувати...", – наголосив народний депутат.

Голова комітету зазначив, що законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану – ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик – ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", – зазначив Завітневич.

Серед пропонованих прогресивних нововведень Завітневич назвав і норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби, – ред.).

"А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню... То в законопроєкті це теж передбачено", – зазначив Завітневич.

Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Верховна Рада може скоротити.

"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до семи днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали", – підсумував Завітневич.

Нагадаємо, 30 січня у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.