Чого бракує ЗСУ на Харківщині: інженер розповів про проблеми через "захоплення FPV" 

Системи скидання боєприпасів для безпілотників є дуже важливими пристроями, які дозволяють багаторазово використовувати дрони і застосовувати для знищення цілей різноманітні боєприпаси – від ручних гранат до саморобних вибухових пристроїв. Але мода на FPV-дрони серед виробників призвела до гострого дефіциту цих пристроїв, зокрема на Харківському напрямку.

Про це розповів власник майстерні Юрій Абдула в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, тактика скидання боєприпасів з дронів ефективніша за сліпий обстріл позицій противника чи використання дронів-камікадзе. Але більшість майстерень, які на початку війни виготовляли системи скидання, зараз віддають перевагу FPV-дронам типу "камікадзе".

За словами Абдули, до початку травневого наступу росіян на Харківщині, ця проблема була непомітною, але тепер потреба у системах скидання боєприпасів для дронів збільшилася в рази.

"У Харківській області діє лише одна наша майстерня, яка здатна забезпечувати цей напрямок. Раніше ми десь на 10% забезпечували цими системами потреби всього фронту, а тепер мусимо – всю Харківську область. Це Сумський, Охтирський, Білгородський напрямок і багато інших. Ми повинні їх забезпечити при тому, що не припиняємо забезпечення східних напрямків. Для однієї майстерні – це як цунамі", – розповів Юрій Абдула.

Він додав, що майстерня здатна за день виготовити майже 300 таких пристроїв, але загальні добові потреби фронту наразі становлять близько 1000 одиниць.

Інженер пояснив, що FPV-дрони — це теж ефективна та зручна зброя. Але такі безпілотники коштують в середньому 15 тисяч гривень і є одноразовими. Натомість собівартість систем скидання всього 350-400 гривень, до того ж вони дозволяють використовувати більш вартісні квадрокоптери-бомбардувальники багаторазово і завдавати противнику більшої шкоди.

"Системи скидання боєприпасів — це не панацея, але дуже потрібна річ. Іноді хлопці, які вилітають просто на дорозвідку, подивитися, чи все зачистили, про всяк випадок чіпляють на дрон систему скидання, щоб не працювати вхолосту. Десь на шляху може трапитися слушний момент і ціль, куди можна влучити", — зауважив Юрій Абдула.

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