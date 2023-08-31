Чого домагаються окупанти, наступаючи на Куп'янсько-Лиманському напрямку: пояснив полковник ЗСУ

Російська війська наступають на Куп'янсько-Лиманський напрямку із двох причин: логістика ближче розташована, друга - вони сподіваються, що українці перекинуть війська із Бахмутського напрямку.

Про це розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону у телемарафоні.

Також читайте Танкові двигуни для ЗСУ втридорога: СБУ викрила оборудку українських бізнесменів

"Дуже гарячий східний плацдарм, особливо Куп'янсько-Лиманський. Чому так? Зручний для них, для того, щоб атакувати, в частині логістики, близько до власного кордону. Чому це роблять? По півдню проблеми, в Бахмуті проблеми – пропаганді потрібні хоч якісь позитивні новини. От і концентрують там сили і засоби, і вважають, що будемо знімати свої сили і засоби із Бахмутського напрямку. Бахмут рухається до оперативного оточення. Як тільки це складеться, цілком імовірно, що той контингент ми знищимо, а взагалі було би просто неймовірно добре, як би кілька тисяч росіян здалося у полон", - зазначив він.

Щодо південного фронту, на його думку, є усі передумови пробити так звану "лінію оборони Суровікіна".

"Є всі передумови пробити оцю так звану лінію Суровікіна і потім вже все піде направду веселіше. Бо другої такої лінії в них немає - з'являється вона аж на Перекопському перешийку. І в такий спосіб вийти на північне Приазов'я. Вихід на північне Приазов'я прорубає сухопутний коридор до Криму і обвалює південний плацдарм. На мій погляд, противник усвідомлює, що це може статися, бо інакше Перекопський перешийок і так дефіцитними ресурсами він би не укріплював", - наголосив Черник.

Ескерт називає "історичним феноменом" те, що українська армія, яка менша, має менше втрат і більше успіхів під час наступу, анід російська під час оборони.

"Феномен історичного моменту на цю хвилину: менша армія на більшу армію. І менша армія, котра наступає, зазнає кратно менше втрат, ніж зазнає більша в обороні… Це не єдиний випадок, історія знає такі моменти, але тим не менше ми, українці, дійсно пишемо нову главу в історії воєн сучасності", - впевнений він.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА на Куп'янськ і Лиман! Що на фронті 13 серпня? Мапа бойових дій від ТСН

Читайте також: