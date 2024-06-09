Чого не вистачає російській армії на третьому році війни: військовий експерт – про потужності ворога

Росіянам на третьому році війни не вистачає бронетехніки. Вони не спроможні швидко збільшувати кількість сучасної техніки, зокрема танків Т-90 чи Т-72, тому відновлюють стару техніку на заводах, зокрема, за Уралом,

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів про це "24 Каналу".

За словами Романенка, РФ має відповідні резерви для того, щоб й надалі вести війну, тому що велику кількість озброєння та боєприпасів російські підприємства ВПК все ще здатні виробляти.

Росіяни можуть виготовляти на рік 1,2-1,5 млн боєприпасів. До того ж ворог має підтримку, зокрема, КНДР. Ця країна постачає РФ боєприпаси калібру 152 та 122 міліметрів.

Проте з бронетехнікою ситуація інша.

"Вони не спроможні швидко збільшувати кількість сучасної техніки, зокрема танків Т-90 чи Т-72. Через це вони відновлюють стару техніку на заводах, розташованих, зокрема, за Уралом... З деталей декількох одиниць старої техніки вони виготовляють одну робочу, за можливості модернізують її і відправляють на фронт. Крім того, частину відновленої техніки відправляють на склади, і це свідчить про те, що росіяни накопичують зброю та резерви", – сказав експерт.

Романенко додав, що, ймовірно, вглибині Росії формуються дві армії – приблизно з 14 дивізій та 16 бригад, які будуть оснащені такою технікою. Утім, чи відповідає це дійсності, дізнаємось найближчим часом.

"Якщо ж росіяни в якомусь вигляді дійсно сформують нове угруповання військ, тоді може розпочатися другий етап в наступальних діях ворога, про який говорив Володимир Зеленський", – зауважив Ігор Романенко.

Очікувати цих дій, за припущенням генерал-лейтенанта у відставці, можна у середині літа. Проте якщо виникне необхідність, росіяни можуть кинути ці резерви в бій раніше.

Тим часом воєнкор ТСН Андрій Цаплієнко розповів про ситуацію на передовій на Харківщині. Він проінформував, що намагання росіян створити багато точок напруження і розтягнути положення ЗСУ коштували ворогу шалених втрат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перший БАТАЛЬЙОН українських ексув'язнених вже поруч з фронтом. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.Тижня

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