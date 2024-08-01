Чого очікувати на фронті з появою F-16: прогнози військових експертів

Навіть кілька винищувачів можуть виконувати ефективні точкові операції та відіграти свою роль у майбутньому звільненні Криму.

Західні ЗМІ повідомили, що у середу, 31 липня, в Україну прибула невелика кількість літаків F-16. Проте офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. Яких змін очікувати на фронті з появою американських винищувачів, розповіли військові експерти Ігор Романенко та Олександр Коваленко у коментарі для "24 каналу".

Винищувачам F-16 необхідна адаптація

За словами засновника БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, навіть якщо інформація про прибуття першої партії винищувачів в Україну підтвердиться, на фронті змін поки що не відчують. Найближчим часом пілоти та техперсонал проходитимуть адаптацію та готуватимуть злітно-посадкові смуги.

"Дуже важливо, щоб процес напрацювання досвіду відбувався, адже першим завжди найважче", – зазначив Романенко.

Скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Експерт додав, що Україні необхідно значно більше бойових літаків, ніж обіцяють надати західні партнери.

"Тепер треба боротися за кількість, аби до кінця року ми отримали не 20-24 літаки, а необхідні 60-80 одиниць. Спроможності у партнерів для цього є, головне, щоб не було заборон", – зауважив Ігор Романенко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також вважає, що для здійснення прориву на фронті потрібна відповідна кількість літаків. Але навіть кілька винищувачів можуть виконувати ефективні точкові операції.

Роль F-16 у майбутньому звільненні Криму

Коваленко зауважив, що Кримський півострів втратив захист від українських атак з моря після того, як значна кількість кораблів Чорноморського флоту РФ була потоплена або суттєво пошкоджена. Крім того, великих втрат зазнала й система ППО.

"Всі зенітно-ракетні, радіотехнічні полки не функціонують повноцінно через великі втрати. Поступово з окупованого півострова відбувається витіснення російської тактичної авіації. Цілком можливо, що найближчим часом російське командування ухвалить рішення і забере звідти авіацію, так само як раніше Чорноморський флот",

– зазначив експерт.

За словами Коваленка, єдине, що росіяни контролюють на півострові – це логістика. Але і її морська складова має певні проблеми після знищення поромів та ударів по Кримському мосту.

"Якщо перестає працювати логістика, то Крим опиняється в ізоляції, навіть без звільнення лівобережної Херсонщини та Запорізької області. Це одна з тих умов, яка є обов'язковою для подальшого повернення півострова в склад України", – наголосив експерт.

На його думку, у такій ситуації роль F-16 у звільненні Криму залишається риторичним питанням, особливо з урахуванням перспективи виведення російської авіації з півострова.

Чи готові окупанти до появи F-16 на фронті

В Росії неодноразово заявляли, що "друга армія світу" нібито готова протистояти американським винищувачам. Зокрема росіяни хвалилися своїми далекобійними ракетами Р-37М, які призначені для знищення повітряних цілей.

"Але є маленький нюанс, який полягає в тому, що ця ракета може повністю виконувати свій функціонал, якщо має підтримку авіації дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. У нашому випадку мовиться про літаки А-50, які росіяни досить давно не підіймають у повітря", – наголосив Коваленко, нагадавши, що у 2024 році росіяни втратили два літаки А-50, а третій принаймні зазнав значних ушкоджень.

Це означає, що окупаційні війська не зможуть повноцінно використовувати ракети Р-37М.

"А далі йдуть засоби протиповітряної оборони, які, наприклад, у Криму втратили свою функціональність. Тому окремо взята ділянка – назвемо її півострів Крим – там F-16 можна використовувати навіть з абсолютним розумінням росіян, що вони у нас є", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на осіб, які знайомі із ситуацією, повідомило про прибуття в Україну першої невеликої партії винищувачів F-16.

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