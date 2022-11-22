Чого очікувати на Запоріжжі, куди росіяни перекидають техніку: експерт розповів про другу лінію оборони ворога

Колони з частково мобілізованими росіянами рухаються з Ростова на Маріуполь й далі на Розівку вбік Полог і Токмаку.

Росіяни, які залишили правий берег та зосередилися на лівому, отримали поповнення та окопалися у районах Вугледара, Авдіївки, Бахмута, Лисичанська.

Про це "24 каналу" розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

Світан повідомив, що ворог будує другу лінію оборони вздовж річки Айдар: від Старобільська до Щастя, що під Луганськом. Армія РФ не розраховує на свою першу лінію оборони, що біля Сватова та Кремінної, адже ЗСУ її швидко знищать.

Світан зазначив, що мобілізовані восени росіяни вже починають заходити двома шляхами:

через Валуйки, Сватове. Там укріплення лінії оборони від Сватове до Кремінної;

через Ростов, Маріуполь й далі переважно їх перекидають на Запорізький фронт.

"Запорізький фронт має близько 250 км: від Запоріжжя до Донецька. А саме Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Вугледар. Глибина фронту близько 100 км до Азовського моря. Росіяни ще якось вибудували лінію оборони вздовж основної лінії фронту, тобто від Запоріжжя до Донецька. Проте в них щільність військ на глибину в 100 км недостатня для протидії будь-якій розсікаючій атаці українських військ", - пояснив Роман Світан.

Саме тому ворог намагається збільшити щільність військ в 100-км зону до армійської глибини фронту.

За словами експерта, колони з частково мобілізованими йдуть з Ростова на Маріуполь й далі на Розівку вбік Полог і Токмаку. Також рух цих колон зафіксували у напрямку Бердянська й Мелітополя на збільшення оборонних заходів гарнізонів Маріуполя, Бердянська й Мелітополя.

Нагадаємо, у РФ можуть мобілізувати два млн осіб та запровадити воєнний стан.

Також експерти зазначають, що мобілізація в Росії триватиме, тому що очільник Кремля Володимир Путін намагається виграти час для спроб вийти на переговори.

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