Чого очікувати від РФ у березні і чи зможуть окупанти вдатися до потужнішого наступу: оцінка Буданова

"Великий" наступ Росії, про який багато говорили останні два місяці, вже триває.

Про це в інтерв'ю Forbes.ua заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За словами Буданова, цей наступ росіян відбувається не з тією силою і кількістю, як жахали пропагандисти.

"Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - сказав Буданов.

Очільник ГУР висловив упевненість, що зараз росіяни показують свій максимум.

"Я не думаю, я знаю. Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити", - пояснив він.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про три найбільші перемоги та поразки України у війні.

Як заявляв колишній посол США в Москві Джон Салліван, Путін не хоче переговорів, його мета усунення українського уряду і поневоленням українців. На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно переконати Путіна в його програші.

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