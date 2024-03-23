Чого очікувати від Росії на фронті після теракту в “Крокус Сіті”: прогноз Подоляка

Російська окупаційна армія продовжить спроби тиснути на всій лінії фронту так само, як вона це робила і до теракту у Підмосков’ї. Жодних змін у стратегії чи тактиці ведення війни з боку держави-агресорки не передбачається.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, навіть якщо “під шумок” буде проведено додаткову мобілізацію, то мобілізованих потрібно буде забезпечити додатковими обсягами амуніції, яка в Росії також у дефіциті.

“Якщо наші європейські партнери не усвідомлять до кінця, що слова словами, але є конкретні реалістичні дії, які треба робити, а це – наситити Україну кількістю необхідної зброї, то все буде так і далі продовжуватися. Росія буде поступово збільшувати пропагандистську риторичну ескалацію, але з точки зору подій на лінії фронту все буде перебувати в стагнації. І для того, щоб вийти з цієї стагнації, необхідна відповідна кількість зброї, яка дозволить завдати Росії на тому чи іншому напрямку тактичні поразки", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в американському виданні Bloomberg з посиланням на думку експертів зробили припущення, що масштабний теракт, який було скоєно у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську, влада Росії спробує використати як привід для посилення військових дій в Україні.

Читайте також: