Чому росіяни стали частіше бити по Києву: у Повітряних силах ЗСУ пояснили

Масовані ракетні удари стали однією з основних тактик росіян у війні проти України. Однак специфіка ракетних атак останнім часом змінилася.

Про це 24 каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військові країни-терористки сконцентрувалися на тому, аби знищити критичну інфраструктуру та залишити українців без електроенергії. Особливо великі зусилля окупанти спрямували на атаки по столиці України.

"Росіяни найбільше б'ють по Києву. Саме Київ є ціллю номер один для ворога. Навіть не сама столиця, а об'єкти критичної інфраструктури",– сказав Ігнат.

Нагадаємо:

У ніч проти 19 грудня Київ та область зазнали потужної атаки іранських дронів, які атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, на півдні збили 10ворожих безпілотників.



Варто зазначити, що станом на початок листопада окупанти завдали 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах – це в 73 рази більше, ніж по військових. Постраждали дві тисячі освітніх установ, сотні лікарень, пологових будинків та поліклінік, знищеним житловим багатоповерховим і приватним будинкам немає ліку. Безліч людей загинуло, ще більше було поранено або залишилося без житла.

23 листопада російські війська випустили по Україні 70 крилатих ракет. Система ППО знищила 51 ракету та п'ять дронів-камікадзе.

Зеленський за 18 грудня: готуємось до всіх можливих сценаріїв

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