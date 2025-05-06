Чого зараз намагаються досягти ЗСУ на Курщині: пояснення ISW

Курська область / © ТСН.ua

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ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Вони намагаються ізолювати російські підрозділи поблизу Тьоткіно та по всьому Глушковському району.

Про це повідомляє ISW.

Деталі останніх подій на Курщині

За даними Генштабу ЗСУ, 4 травня українські війська завдали удару по російському командному пункту розвідувально-ударних безпілотників поблизу Тьоткіно та знищили до 20 російських військовослужбовців. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські війська з 2022 року навчають операторів безпілотників у школі в Тьоткіно.

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Російські джерела стверджують, що українські війська посилили удари безпілотників та артилерійський вогонь по населеному пункту у ніч на 4 травня, перш ніж атакувати в його напрямку.

“Одні російські мілблогери стверджують, що українські війська зруйнували міст через річку Сейм між Званним (на північний захід від Глушкова) та Тьоткіним. Інші стверджували, що українські війська також використовують дрони для перекриття російської логістики в цьому районі”, — зазначили в Інституті.

Як ми писали раніше, РФ охопила справжня паніка через події на Курщині. Так, російські пропагандисти та медіа повідомляють про спробу ЗСУ прорватися до Курської області. Зокрема, буцімто підірвано міст біля кордону.