Чоловікам не заборонено пересуватися Україною: Залужний та адвокатка пояснили повідомлення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що військове командування не давало жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людей упродовж найближчих днів.

Однак ті військовозобов'язані, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

Про це Залужний написав у Мережі.

"Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", – йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ.

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"Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Порядок надання дозволу за посиланням", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Окрім того, координаторка руху адвокатів ЗСУ Євгенія Рябека пояснила в коментарі "РБК-Україна", що йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", – зауважила Рябека.

Тобто той, хто змінює місце проживання, раніше повинен був звернутися до військкомату, а тепер – до центру військового комплектування. Людина повинна знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці. Це не є новим правилом.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така – щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", – розповіла координаторка руху адвокатів ЗСУ.

Тобто для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району не треба брати дозвіл. Йдеться про те, коли людина змінює місце проживання або місце реєстрації.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

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